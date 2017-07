Beckham: Spanische Männer pflegen sich sehr gut

David Beckham (42) sieht in Sachen Körperpflege bei Männern regionale Unterschiede. "Ich weiß, dass Spanier da sehr viel aufmerksamer sind", sagte er dem Magazin "Gala". Das hänge mit dem Klima zusammen, so Beckham, der als Profi-Fußballer in England, Spanien, Italien, Frankreich und den USA spielte.

Generell würden heutzutage aber mehr Männer auf ihre Haut, ihren Look und ihre Ernährung achten als noch vor zehn Jahren, findet der Ehemann von Modedesignerin Victoria Beckham. Der als Stilikone geltende Engländer investiert nach eigenen Angaben nicht allzu viel Zeit in sein Aussehen. Er brauche weder morgens noch abends mehr als zehn Minuten im Bad, erklärte er.