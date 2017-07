Sturm Graz verliert gegen Fenerbahce mit 1:2

Sturm Graz steht in der Qualifikation zur Fußball-Europa-League vor dem Aus. Die Steirer bezogen am Donnerstagabend im Drittrundenhinspiel eine 1:2-(1:2)-Heimniederlage gegen Fenerbahce Istanbul. Stefan Hierländer brachte die Grazer vor ausverkaufter Kulisse in Führung (10.). Doch ein Eigentor von Dario Maresic (29.) und ein Kopfball-Treffer von Roman Neustädter (34.) sorgten für die Wende.

Das Rückspiel steigt am kommenden Donnerstag im Sükrü-Saracoglu-Stadion in Istanbul. Der Aufsteiger spielt dann im Play-off um einen Platz in der Gruppenphase der Europa League. Für den Verlierer ist die Europacup-Saison dagegen zu Ende.

Fußball-Europa-League, 3. Qualifikationsrunde, Hinspiel: SK Sturm Graz - Fenerbahce Istanbul 1:2. Graz, Merkur Arena, 15.323 Zuschauer (ausverkauft), SR Nilsen/NOR. ß Torfolge: 1:0 (10.) Hierländer

1:1 (29.) Maresic (Eigentor)

1:2 (34.) Neustädter ß