Austria spielt gegen Limassol nur 0:0

Wien. Austria bleibt in dieser Saison weiterhin eine schwere Enttäuschung. Die Violetten wollten sich nach Dämpfern im Cup (erst nach Elferschießen gegen Ebreichsdorf) und der Liga (0:3 in Altach) in der Europa League rehabilitieren. Doch AEL Limassol, Auftaktgegner in der 3. Qualifikationsrunde, hielt unbekümmert dagegen – und hatte wirklich Pech, dass die Partie nur 0:0 endete. Dass Sassi das leere Tor (20.) verfehlte, war tatsächlich ein Kunststück.

Trainer Thorsten Fink wirkte stoisch ruhig, wenngleich das Spiel der Seinen statisch und ideenlos schien, Solo-Spitze Friesenbichler (Kayode nicht im Kader) unauffällig blieb. Grünwald (36.) vergab Austrias beste Chance, traf aus sieben Metern nur Torhüter Avraam, AEL-Spieler Arruabarrena wenig später immerhin die Latte (45.).

Die erste Hälfte vor 5500 Zuschauern war eine Qual, gespickt mit Fehlpässen und sinnlosen Leerläufen.

Nach Wiederbeginn bot sich Austria eine Möglichkeit, und die vergab Pires (77.) aus drei Metern knapp. Ein Grünwald-Tor (79.) zählte wegen Abseits nicht, danach verebbte der Ansturm im Finish schnell.

In Favoriten sollten vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch (18 Uhr, ORF1) in Larnaca die Alarmglocken läuten. Der Sieger dieser Partie steht im Play-off, für den Verlierer ist die Europacup-Saison zu Ende.