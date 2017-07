Arnautovic-Debüt für West Ham bei Testspiel-Niederlage

Marko Arnautovic hat am Freitag sein Debüt für den englischen Premier-League-Club West Ham United gegeben. Das neue Team des 28-jährigen ÖFB-Kickers unterlag in einem Testspiel in Schneverdingen dem deutschen Fußball-Bundesligisten Werder Bremen mit 0:1 (0:1).

Arnautovic wurde nach seinem vergangene Woche vollzogenen 28-Millionen-Euro-Transfer von Stoke City zu West Ham gegen seinen Ex-Club nach einer Stunde eingewechselt. Bei den Bremern waren Florian Kainz und der verletzte Zlatko Junuzovic nicht im Einsatz.

ÖFB-Teamspieler Junuzovic muss in der Saisonvorbereitung sogar eine verletzungsbedingte Pause einlegen. Den 29-jährigen Mittelfeldspieler plagen Achillessehnenprobleme. Der Werder-Kapitän werde daher in den kommenden Tagen nur individuelles, dosiertes Programm absolvieren.