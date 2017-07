Österreichs EM-Traum lebt weiter

Tilburg. Österreichs Fußballerinnen setzen ihren sensationellen Lauf bei der EM in den Niederlanden fort. Doch sie mussten 120 Minuten warten, ehe die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen sollte: Das ÖFB-Team schlug Spanien 5:3. Pikant daran ist, dass Teamchef Dominik Thalhammer in der Vorbereitung auf dieses Spiel auf das Elfmeter-Training explizit verzichtet, dafür aber nur den mentalen Faktor im Training hervorgehoben hatte.

Diese mentale Stärke betonte Thalhammer auch nach dem Spiel ganz bescheiden. Insofern verwunderte es nicht, dass sich die Österreicherinnen nach den 120 Minuten sichtlich auf das Elferschießen gefreut hatten. Größer war die Freude nur nach dem Elfmeterschießen, nachdem Laura Feiersinger, Nina Burger, Verna Aschauer, Viktoria Pinther und Sarah Puntigam getroffen und Torfrau Manuela Zinsberger den Elfer von Silvia Meseguer pariert hatte.

In den 120 Minuten davor hatten die Österreicherinnen wie die favorisierten Spanierinnen technische Finessen und sehenswerte Spielzügen vermissen lassen. Was der Spannung keinen Abbruch tat. Beide Teams zeigten Kampfwille, versuchten über kräfteraubendes Pressing zum Erfolg zu kommen und bei den zahlreichen Konterangriffen das entscheidende Tor zu erzielen. Chancen gab es auf beiden Seiten. Für Österreich unter anderem für Burger, Nicole Billa und Feiersinger – zu oft aber fanden sie sich bei Flanken in den Strafraum im Abseits. Mitunter endeten die Bemühungen auch im Gestocher vor dem Tor.

Letztlich aber tat Österreichs Frauen-Elf das, worauf sie Teamchef Dominik Thalhammer eingeschworen hatte: Wie der Tiger auf die Beute zu lauern. Und diese Geduld gepaart mit der Bereitschaft unglaubliche Kraftreserven zu mobilisieren wurde letztlich am Elfmeterpunkt belohnt.

Thalhammer sah den Schlüssel für den bisherigen Erfolg in seiner starken Defensive. "Wir haben in den letzten vier Spielen bei einer Europameisterschaft gegen Topgegner nur ein Tor bekommen. Wir haben hervorragend verteidigt, das muss man auch anerkennen".

Man müsse den Erfolg natürlich auch erst verdauen, so der Teamchef weiter. "Dass wir jetzt im Semifinale stehen, ist unglaublich. Unschlagbar ist auch Dänemark nicht. Das wird wieder ein sehr, sehr enges Spiel werden."

Für Österreichs Fußball-Frauen lebt der EM-Traum weiter. Am Donnerstag wartet Dänemark im Halbfinale.

Dänemark: Keine Nobodys

Denn der EM-Sonntag hatte mit einer anderen Sensation begonnen. Dänemark hatte in Rotterdam gegen Deutschland mit 1:2 gewonnen. Am Samstag hatte das Viertelfinalspiel noch abgesagt werden müssen: Starke Regenfälle hatten den Rasen in Rotterdam unbespielbar gemacht. Am Sonntag folgte die Ernüchterung für die Deutschen. Die Däninnen belohnten sich durch Tore von Nadia Nadim (49.) und Theresa Nielsen (83.) für eine starke Vorstellung. Die Deutschen waren zwar erwartungsgemäß in Führung gegangen, Isabel Kerschowski traf schon nach drei Minuten für ihre Elf. Der eine Treffer war für die sehr fehleranfällige DFB-Auswahl aber zu wenig. Und selbst der war nur dank tatkräftiger dänischer Hilfe zustande gekommen: Einen alles andere als unhaltbaren Schuss von Kerschowski wehrte Torfrau Stina Lykke Petersen ins eigene Tor ab. Sie reihte sich damit in eine Liste zahlreicher Goaliefehler bei diesem Turnier ein.

Die Däninnen aber sind keine Nobodys im Frauenfußball. Schon bei der ersten EM im Jahr 1984 landete die dänische Auswahl auf dem vierten Platz. Vor vier Jahren in Schweden teilten sie sich hinter Europameister Deutschland und Vize Norwegen mit Schweden den dritten Platz. Dem ÖFB-Team ist die dänische Auswahl aus der Vorbereitung bekannt. Bei einem Testspiel in Wr. Neustadt hatte Österreich völlig verdient mit 4:2 gewonnen. (ag./mhk)

Österreich – Spanien 0:0 n.V., 5:3 im Elfmeterschießen. Tilburg, Willem II Stadion, 3.488, SR Frappart (FRA). Elferschützinnen: Feiersinger, Burger, Aschauer, Pinther, Puntigam. Österreich: Zinsberger; Schiechtl, Wenninger, Schnaderbeck, Aschauer; Zadrazil (110. Pinther), Puntigam; Feiersinger, Billa (81. Kirchberger), Makas (42. Prohaska); Burger. Spanien: Panos; Corredera, Torrejon, Paredes, Leon; Meseguer, Sampedro, Losada (68. Putellas); Caldentey (56. Garcia), Paz (112. Torrecilla), Latorre (76. Hermoso).