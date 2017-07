Österreichs Sieg gegen Spanien ist meistgesehenes Frauenfußballspiel der ORF-Geschichte

Österreichs Frauenfußballteam schreibt bei der EM Geschichte, auch die Quoten sind sensationell. Im letzten Gruppenspiel waren in der Spitze 999.000 Zuschauer (897.000 im Schnitt) im ORF dabei. Im siegreichen Viertelfinale gegen Spanien am Sonntag wurde ein weiterer Fernsehrekord erzielt: In der Spitze waren 1,23 Millionen dabei. Damit ist das Spiel Österreich gegen Spanien das meistgesehene Frauenfußballspiel der ORF-Geschichte.

Im Schnitt waren beim Elfmeterschießen 1,21 Millionen (Marktanteil: 44 Prozent) dabei. In der ersten Halbzeit waren es im Schnitt 744.000 (35 Prozent Marktanteil). Die Quote steigerte sich der zweiten Halbzeit: 988.000 (40 Prozent Marktanteil) sahen die zweiten 45 Minuten.

(mtp)