Austrias führt, das Spiel war nach Tumulten unterbrochen

Das Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Fußball-Europa-League in Larnaka zwischen AEL Limassol und Austria Wien ist am Donnerstagabend für rund zehn Minuten unterbrochen worden. In der 26. Minute entschied der kasachische Schiedsrichter Artjom Kuchin auf Elfmeter für die Austria und Rote Karte für den Kapitän der Gastgeber, Marcos Airosa.

In den nachfolgenden Tumulten und Protesten der Spieler flogen Gegenstände aus dem Zuschauerraum auf die Bank der Austria. Der Schiedsrichter schickte daraufhin die gesamte Betreuerbank der Gäste aus Österreich in die Kabine. Holzhauser verwandelte den Elfmeter, die Austria führt mit 1:0.

Austrias Wirtschaftsvorstand Markus Kraetschmer äußerte sich in der Halbzeitpause auf Puls 4 zu den Vorfällen. "Das Publikum und die gegnerische Mannschaft haben nach der Elfmeterentscheidung, die sicherlich nicht unglücklich für uns war, die Nerven verloren. Es waren dann tumultartige Szenen", schilderte Kraetschmer seine Sicht der Dinge.

"Angeblich sind zwei Spieler von uns mit Kaffee beschüttet worden. Martschinko ist sogar im Gesicht getroffen worden. Wir haben mit ihm gesprochen, er fühlt sich topfit und deswegen ist es weitergegangen. Das ist im Sinne des Sports eine vernünftige Entscheidung", meinte Kraetschmer. Ein Abbruch sei kein Thema gewesen. "Wir haben klar signalisiert, dass wir das Spiel fortsetzen wollen."