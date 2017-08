Europa League: Austria besiegt Limassol mit 2:1

Es war ein Spiel, bei dem man am liebsten wegschauen wollte. Austria spielte ängstlich und schlecht, aer zehn Zyprer schafften es nicht, daraus Kapital zu schlagen oder von den Abwehrschwächen der Wiener zu profitieren. Also gewannen die Violetten das Rückspiel zur Europa-League-Qualifikation (3. Runde) mit 2:1 und zogen ins Play-off ein. Die Auslosung erfolgt am Freitag in Nyon, 13 Uhr.

Das Spiel brachte zuerst aber unrühmliche Szenen. Nach einer Rote Karte gegen Limassols Marcos Airosa kam es in der Nähe der Austria-Bank zu Tumulten. Zypriotische Fans warfen Gegenstände auf das Spielfeld, nach Anweisung des kasachischen Schiedsrichters Artjom Kuchin gingen die Austrianer geschlossen in die Kabine.

Die in Larnaka ausgetragene Partie der dritten Qualifikationsrunde ging erst mit rund einer Viertelstunde Verspätung weiter.

Laut Angaben der Austria starteten die Tumulte, nachdem Christoph Martschinko von einem Becher im Gesicht getroffen wurde. Raphael Holzhauser erzielte unmittelbar nach Wiederbeginn per Foulelfmeter die Führung für die Wiener. Austrias Wirtschaftsvorstand Markus Kraetschmer äußerte sich in der Halbzeitpause auf Puls 4 zu den Vorfällen. „Das Publikum und die gegnerische Mannschaft haben nach der Elfmeterentscheidung, die sicherlich nicht unglücklich für uns war, die Nerven verloren. Es waren dann tumultartige Szenen!“ Ein Abbruch sei kein Thema gewesen. „Wir haben klar signalisiert, dass wir das Spiel fortsetzen wollen.“

Für die Tore sorgten Holzhauser (34., Elfmeter; Fehlentscheidung) - nach zahlreichen Patzern, einem kapitalen Fehlgriff des extrem verunsicherten keepers Hadzikic, dem Ausgleich durch Aldair (60.), zig Minuten des Zitterns in Überzahl, fehlenden Ideen und inexistenten Spielaufbaus -, und Pires (90.), der einen Konter zur finalen Erlösung abschließen konnte.

Thorsten Fink (Austria-Trainer): “Wir sind weitergekommen. Das

ist alles, was jetzt zählt. Unser Ziel war, in das Play-off zu

kommen.“ Zu den Vorfällen nach dem Elfmeterpfiff in der 26. Minute:

“Ich habe einen Kaffeebecher abbekommen, auch einige Spieler wurden

beworfen. Es war klar, dass sie versuchen, wenn sie zurückliegen,

den Schiedsrichter zu beeinflussen. Wir haben uns aus dem Rhythmus

bringen lassen. Raphael hat beim Elfer aber Ruhe bewahrt. Die Jungs

waren vielleicht auch beeinflusst von der Atmosphäre. Sie haben

nicht gedacht, dass hier so eine heißblütige Stimmung herrschen

wird. Wir hätten die Konter besser nutzen können. Das ist das, was

ich der Mannschaft vorwerfen kann.“

rRaphael Holzhauser(Austria-Mittelfeldspieler/Torschütze zum

0:1): “Es war klar, dass es hier ein richtiger Hexenkessel wird.

Wichtig ist, dass wir weitergekommen sind. Ich habe beim Tor nicht

gejubelt, weil ich in der aufgeheizten Stimmung nicht provozieren

wollte. Hauptsache weiter, das ist wichtig.“

Markus Kraetschmer (Austria-Vorstand Wirtschaft): “Jetzt müssen

wir sehen, wen wir Freitag bekommen. Vom Budget sind wir mit dem

Erreichen des Play-offs genau im Plan. Ich habe großen Willen

gesehen, auch wenn ein gewisse Verunsicherung geherrscht hat. Für

uns ist so ein Erfolgserlebnis ganz entscheidend.“



AEL Limassol - Austria Wien 1:2 (0:1). Larnaka, Stadion Antonis Papadopoulos, 6.500, SR Kuchin/KAZ. Hinspiel 0:0 - Austria steigt mit 2:1 ins Europa-League-Play-off auf. Tore: 0:1 (34.) Holzhauser (Foulelfmeter), 1:1 (60.) Aldair, 1:2 (90.) Pires

Limassol: Vozinha - Airosa, Lafrance, Mitrea, Avraam - Soares, Fidelis - Mesca (73. Dani), Arthur (46. Aldair), Sassi - Arruabarrena (42. Kyriakou)

Austria: Hadzikic - Larsen, Westermann, Filipovic, Martschinko - Serbest - Tajouri (66. De Paula), Grünwald, Holzhauser (91. Kadiri), Pires - Monschein (83. Friesenbichler)

Rote Karte: Airosa (26./Torraub)