Gorgon verpasst mit Rijeka Champions League

ÖFB-Legionär Alexander Gorgon hat mit dem kroatischen Fußball-Meister HNK Rijeka den Sprung in die Champions League verpasst. Der Bezwinger von Red Bull Salzburg verlor am Dienstagabend vor eigenem Publikum gegen Olympiakos Piräus 0:1 (0:1). Der griechische Rekordmeister, der schon das Hinspiel 2:1 gewonnen hatte, fixierte mit dem Gesamtscore von 3:1 seine bereits 18. Königsklassen-Teilnahme.

Auch die anderen Favoriten gaben sich keine Blöße: Der SSC Napoli schaltete im Duell der Meisterschaftsdritten mit einem 2:0-(0:0)-Auswärtssieg den OGC Nizza aus, der auch schon in Italien 0:2 verloren hatte. FC Sevilla reichte nach dem 2:1-Sieg in der Türkei ein 2:2 (0:1) im Heimspiel gegen Istanbul Basaksehir, während NK Maribor mit dem 1:0-Heimerfolg bei einem Gesamtscore von 2:2 dank Auswärtstorregel gegen den israelischen Meister Hapoel Beer Sheva die Oberhand behielt.

Zuvor hatte sich schon Celtic Glasgow wie erwartet zum insgesamt zehnten Mal für die Champions-League-Gruppenphase qualfiziert. Der schottische Meister unterlag zwar am Dienstagabend im Rückspiel in Astana nach zwischenzeitlichem 1:4-Rückstand am Ende 3:4 (1:1), zog aber nach dem 5:0-Heimsieg mit dem Gesamtscore von 8:4 in die Gruppenphase der Königsklasse ein.

Zwölf Tore in einem Duell, so viele wie noch nie

Die insgesamt zwölf Tore dieses Duells brachten einen neuen Play-off-Rekord, wie die UEFA mitteilte. Die bisherige Bestmarke datierte aus dem Sommer 2013, als Zenit St. Petersburg mit dem Gesamtscore von 8:3 gegen Pacos de Ferreira in die Champions League gekommen war.

Die Auslosung der Gruppen findet am Donnerstagabend (ab 18.00 Uhr) in Monaco statt. Für die Verlierer geht die Europacup-Saison nun in der Gruppenphase der Europa League weiter, deren Auslosung am Freitag (ab 13.00) ebenfalls in Monaco vorgenommen wird.

Mittwoch-Spiele (alle 20.45 Uhr):

Liverpool FC - TSG 1899 Hoffenheim (Grillitsch, Zulj, Posch) (Hinspiel: 2:1)

ZSKA Moskau - Young Boys Bern (Trainer Hütter, Schick) (1:0)

FCSB Bukarest - Sporting Lissabon (0:0)

FC Kopenhagen - FK Karabach Agdam (AZE) (0:1)

SK Slavia Prag - APOEL Nikosia (0:2)

