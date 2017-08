Formel 1: WM-Duell im Zeichen des Jubiläums

Spa/Wien. Nach vier Wochen Sommerpause nimmt die Formel1 wieder Fahrt auf, die Rückkehr nach Spa-Francorchamps ist für den gesamten Tross und insbesondere WM-Leader Sebastian Vettel eine besondere: In Belgien feierte sein Landsmann und Idol Michael Schumacher vor 25 Jahren, am 30. August1992, seinen ersten Sieg. 90 weitere Erfolge, fünf davon in Spa, sowie sieben Weltmeistertitel folgten in einer einzigartigen Karriere. Bei einem Skiunfall im Dezember 2013 erlitt der heute 48-Jährige schwere Kopfverletzungen, seinen derzeitigen Gesundheitszustand hält die Familie geheim.

Vor der 73. Auflage des Grand Prix am Sonntag (14 Uhr, live, ORF eins, RTL, Sky) verleiht Schumachers Sohn, Mick (18 J.), dem Jubiläum eine nostalgische Note. Der Formel-3-Pilot wird im Weltmeisterauto von 1994, einem Benetton-Ford B 194, für zehn Minuten auf die Strecke gehen. Entsprechende Medienberichte im Vorfeld hatte Schumachers Management unbestätigt gelassen, das offizielle Programm aber brachte nun Gewissheit. In Schumachers „Wohnzimmer“ jagt Vettel seinen dritten Triumph, mit dem er seinen WM-Vorsprung von 14 Punkten auf Lewis Hamilton weiter ausbauen möchte. „Wir haben das beste Auto“, sagt der 30-Jährige überzeugt.

Doch die berühmte 7,004 Kilometer lange Strecke in den Ardennen gilt als prädestiniert für Mercedes. Vor einem Jahr gewann dort Nico Rosberg, 2015 Hamilton. Vier Saisonsiege stimmen den Heppenheimer für das Duell mit den Silberpfeilen jedoch optimistisch. „Wir können das Entwicklungstempo in diesem Jahr mitgehen, und auch von uns wurden schon ein paar Teile kopiert. Das ist immer ein gutes Zeichen“, meinte Vettel, der den Respekt vor der legendären Vollgaskurve Eau Rouge längst abgelegt hat. „Sie ist nicht mehr die Herausforderung, die sie früher einmal war.“

Sieben Tage vor dem Heimrennen in Monza möchte Ferrari die Durststrecke in Belgien beenden. Die Scuderia ist dort seit 2009 sieglos, damals gewann Kimi Räikkönen, dessen Vertrag erst kürzlich um ein weiteres Jahr verlängert wurde. Vettel war letztmals im Weltmeisterjahr 2013 im Red Bull erfolgreich, seither wartet er auf eine neuerliche Krönung, wie er betont hat: „Seit ein paar Jahren bin ich nicht mehr Weltmeister geworden. Daher sind mein Verlangen und mein Hunger nach dem Titel größer denn je.“

Hamilton jagt Schumi-Rekord

WM-Rivale Hamilton nutzte die freie Zeit nach dem ernüchternden vierten Platz von Ungarn unter anderem zum Trip in die Karibik inklusive eines Besuchs auf Kuba in seiner Rolle als Unicef-Botschafter. In Belgien wird der Brite sein 200. Rennen bestreiten und könnte mit seiner 68. Pole-Position in der Bestenliste mit Rekordhalter Schumacher gleichziehen. In Qualifyings hat der dreifache Weltmeister eine Traumquote vorzuweisen: Durchschnittlich in rund jedem dritten war er der Schnellste.

Auf eine Prognose wollte sich Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff nicht einlassen. „Wir haben in dieser Saison schon zu oft erlebt, dass die Formkurve sich von einem Wochenende zum nächsten verändert hat“, sagte der Wiener. Tatsächlich konnte in diesem Jahr noch kein Pilot zwei Siege nacheinander bejubeln. Neben Vettel und Hamilton, die beide jeweils vier Rennen gewannen, holte Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas noch zweimal die volle Punktezahl. Mit 33 Zählern Rückstand ist der Finne Dritter im Klassement.

Neben Lokalmatador Stoffel Vandoorne, der wegen des Tauschs eines Antriebsstrangs 35Plätze rückversetzt wird, verfügen auch der Niederländer Max Verstappen und der Kanadier Lance Stroll über etwas Heimvorteil, denn beide haben aus Belgien stammende Mütter. „Spa ist während des ganzen Jahres meine Lieblingsstrecke. Man muss alles richtig machen, aber wenn du eine gute Runde hinlegst, ist das eine große Belohnung“, sagte Red-Bull-Ass Verstappen. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.08.2017)