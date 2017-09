Englands neuer Jugendstil

London. Als Marcus Rashford acht Minuten vor Abpfiff im Wembley-Stadion vom Platz ging, nahm Englands Teammanager Gareth Southgate den von den Ovationen der 68.000 Zuschauer begleiteten Youngster wie ein Vater in den Arm. Nach dem 2:1-Sieg gegen die Slowakei und der damit fast perfekten WM-Qualifikation war der Youngster von Manchester United der gefeierte Mann.

„Er hat alles gezeigt, was er hat. Einiges kann er besser machen, aber seine Arbeit mit dem Ball, die Reife seiner Vorstellung und seine Dribblings waren verheerend für den Gegner. Es hat die Fans von den Sitzen gerissen“, lobte Southgate Englands erst 19 Jahre altes Fußball-Juwel, das mit seinem ersten Team-Treffer (59.) Englands Erfolgskurs wahrte.

Von Van Gaal entdeckt

Rückblende, Februar 2016. United war alles andere denn erfolgreich in der Saison 2015/2016 unterwegs gewesen, Trainer Louis van Gaal hatte Probleme mit der Mentalität der Fußballer im Norden Englands – und bemängelte unaufhaltsam deren Qualität. Der Oranje-General reagierte, eine Stunde vor Anpfiff des Europa-League-Spiels gegen FC Midtjylland holte er Nachwuchsspieler Marcus Rashford ins Team. Der Senkrechtstarter schoss auf Anhieb als jüngster United-Torschütze (18 Jahre, 117 Tage) zwei Tore, traf auch gegen Arsenal doppelt – prompt erhielt er eine Gehaltserhöhung. Aus 500 Pfund pro Woche wurden 20.000 und in der Gegenwart ist der Stürmer Stütze bei den „Red Devils“ und „Three Lions“.

Rashford, in Manchesters Arbeiterviertel Wythenshawe aufgewachsen, wird für seine Schuss- und Sprungkraft gepriesen. Rashford steht tatsächlich für den neuen Jugendstil der Engländer, die in diesem Sommer mit den Triumphen bei der U20-WM und U19-EM sowie Platz zwei bei der U17-EM aufhorchen ließen. Dabei kam er selbst in englischen Nachwuchsteams kaum zum Einsatz, weil ihn sein überragendes Talent so früh ganz nach oben führte.

Vergleiche mit Wayne Rooney und Michael Owen

Bereits mit 18 Jahren debütierte er in der A-Elf, für die er schon nach drei Minuten sein erstes Tor erzielte. „Er hat eine brillante Technik und steht mit beiden Füßen auf dem Boden. Aber seine größte Qualität ist sein Temperament“, sagt Ex-Nationalspieler Phil Neville.

Jetzt träumt Rashford aber von der WM 2018 in Russland. Und auch Englands „Yellow Press“ überschlug sich nach dem Tor über sein Geschick und Talent. „Rashford hat sich als eine atemberaubende Verstärkung präsentiert“, schrieb „The Sun“ und prophezeite: „Das arme Kind wird mit Vergleichen zu Owen und Rooney leben müssen.“ Der „Daily Mirror“ schrieb: „Sein Tor war Weltklasse und zeigte, was für ein unglaubliches Talent er ist. Er wird Englands größte Hoffnung sein.“

Rashford trifft aber nicht nur, er legt Tore auch vor. Schon nach drei Minuten leitete er den frühen Rückstand ein, als er den Ball gegen an Torschützen Stanislav Lobotka verlor. Aus der Bahn warf ihn dieses Missgeschick nicht. Mit einer Ecke bereitete der jüngste englische Länderspieltorschütze, der je bei seinem Debüt traf, den Ausgleich durch Eric Dier (37.) vor.

Aus zwei ausstehenden gegen Slowenien und Litauen benötigt der Weltmeister von 1966 nur noch einen Zähler, um die WM-Endrunde 2018 zu erreichen. „Er hat Charakter gezeigt“, wurde Southgate nicht müde zu betonen. „Sein Stern wird bei der WM leuchten.“ Ob England die WM gewinnt, steht allerdings in den Sternen. (fin)