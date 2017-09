Sadio Mané: Sein Fußtritt spaltet die Premier League

Manchester. War es ein brutales Foul, ein simpler Fehltritt oder eine ganz normale Situation, die im Profifußball immer passieren kann? Auch am Sonntag wollten die Diskussionen im „Mutterland des Fußball“ über den Ausschluss von Ex-Salzburger Sadio Mané nicht enden. Der Liverpool-Stürmer sah im Spitzenspiel gegen Manchester City die Rote Karte, nachdem er den aus dem Strafraum geeilten City-Torhüter Ederson mit gestrecktem Bein voll am Unterkiefer getroffen und niedergestreckt hatte.

Ederson war bewusstlos, im Etihad-Stadium waren 55.000 Zuschauer still, der Torhüter wurde minutenlang behandelt und schließlich mit Halskrause vom Platz getragen. Mané sah Rot (37.), Liverpool verlor mit 0:5.

"Es war keine Rote Karte!“

Jürgen Klopp hat damit erstmals seit seinem Wechsel nach England ein Duell mit Pep Guardiola (seit elf Spielen ungeschlagen) verloren. Es war seine höchste Premier-League-Niederlage, auch seine deutlichste. Und was sagte er zum Tritt des Senegalesen? Der Deutsche nannte es kurz nur die „wichtigste Entscheidung“ des Spiels. „Ich glaube nicht, dass es eine Rote Karte war. Sadio hat den Torwart nicht gesehen. Es war einfach unglücklich. Höchst unglücklich.“

Dass Ederson unkonventionell spielt, selbst über 35 Meter rücksichtslos direkt auf Bälle zuläuft, ist in der Liga bereits bekannt und umstritten. Mané Absicht zu unterstellen, außer in dem Begehr, den Ball zu erreichen, wäre falsch. Der Ausschluss ist umstritten, aber durchaus vertretbar. Selbst Guardiola sagte: „Vorweg: Ederson hat keine Brüche erlitten, er wird noch hübscher auf den Platz zurückkehren. Es wear eindeutig ein Unfall, keine Absicht.“

Die Rote Karte bringt dem ehemaligen Salzburger wohl eine Sperre für drei Spiele ein. Er wird damit in der Liga gegen Burnley und Leicester City fehlen und auch im Ligacup.

"Das Ergebnis muss ich ignorieren"

"Ich versuche, das Ergebnis zu ignorieren", sagte der deutsche Trainer nach dem 0:5-Debakel bei Manchester City. "Wenn man so hoch verliert, kann man davon ausgehen, dass nicht allzu viel geklappt hat." Die Klatsche bei Pep Guardiolas Team vor der Champions-League-Rückkehr am Mittwoch gegen den FC Sevilla hat einmal mehr die Schwächen in der Abwehr der Reds offengelegt.

"Es war ein schrecklicher Nachmittag für Liverpool und Klopp. Ein schlimmer Rückschlag nach dem Champagner-Fußball gegen Arsenal", machte die "BBC" deutlich.