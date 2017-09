Europa League: Auf der Suche nach neuem Glanz

Marseille. Auf Salzburg wartet in der Europa League am Donnerstag (19 Uhr, live Puls4) mit Olympique Marseille der Gruppengegner mit dem klingendsten Namen. Angesichts der schwerreichen Konkurrenz von Paris St. Germain und AS Monaco hat es der neunfache französische Meister und einzige Champions-League-Sieger des Landes dieser Tage jedoch schwer an die schillernde Historie anzuknüpfen. 1899 gegründet, ist der Klub stark in der Hafenstadt verankert. Die ebenso lebendige wie gefürchtete Fanszene steht sinnbildlich für die mit fast 900.000 Einwohnern zweitgrößte Metropole Frankreichs: geschäftig, laut, schnell und kriminell. Berüchtigt sind die Verflechtungen des Vereins mit der lokalen Politik und dem organisierten Verbrechen.

Alles andere als sauber waren auch die glorreichen Zeiten der frühen 1990er-Jahre, als Marseille 1991 (Finalniederlage gegen Roter Stern Belgrad) und 1993 (Sieg gegen AC Milan) im Endspiel um den wichtigsten Pokal im europäischen Klubfußball stand. Damals war Marseille in Europa eine große Nummer und in Frankreich dank Spielern wie Jean-Pierre Papin das Maß aller Dinge.

Die Erfolge waren untrennbar verbunden mit dem Namen von Klubpräsident Bernard Tapie (1986 bis 1994), genauso allerdings auch der zwischenzeitliche Untergang. Auf den Titelgewinn 1993 folgte der große Knall: Dem früheren adidas-Besitzer und schwerreichen Tapie wurde nachgewiesen, dass er ein Spiel gegen Valenciennes gekauft hatte. Olympique wurde der Titel aberkannt, im Weltcup gegen Sao Paulo durfte man gar nicht mehr antreten, ein Jahr später wurde der Klub sogar in die zweite Liga verbannt. Tapie wanderte dafür 1997 ins Gefängnis, später wurde er noch einmal wegen Steuerhinterziehung verurteilt.

200 Mio. Euro für große Ziele

Tapie, dessen Krebserkrankung erst diese Woche öffentlich wurde, ist längst Geschichte. Einer seiner Nachfolger, der französische Geschäftsmann Robert Louis-Dreyfus, versuchte sich mit wechselndem Glück. Mitte der 1990er-Jahre fast bankrott, fand der beliebteste Klub des Landes unter seiner Ägide zumindest den Weg zurück ins nationale Spitzenfeld, die Ausbeute blieb mit dem Uefa-Cup-Finale 2004 und einem Meistertitel (2010) allerdings recht mager. Im Oktober 2016 übernahm Frank McCourt, US-Unternehmer und einst Besitzer des US-Baseballteams LA Dodgers, die Anteile der Mehrheitsaktionärin und Dreyfus-Witwe Margarita. Der 64-Jährige setzte sich höchste Ziele und krempelte den Verein um: Jacques-Henri Eyraud wurde Präsident, Rudi Garcia neuer Trainer, und der ehemalige spanische Teamtorhüter Andoni Zubizarreta neuer Sportdirektor.

McCourt versprach, in vier Jahren 200 Millionen Euro zu investieren und verpflichtete im Winter Frankreichs EM-Held Dimitri Payet. Im Vergleich zur Vorsaison ist beim Tabellenfünften der Ligue 1 zwar ein Aufwärtstrend zu erkennen, ein Top-drei-Platz und damit die Rückkehr in die Champions League aber scheint in weiter Ferne. Zu groß ist der Abstand zum Spitzenquartett, letzte Saison wurden gegen Monaco, PSG, Nizza und Lyon nur fünf von 24 Punkten geholt. Heuer setzte es im ersten Kräftemessen mit Titelverteidiger Monaco eine 1:6-Abfuhr. (red)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.09.2017)