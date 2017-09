Lichtspiele, Leerläufe und Lehrstunden

Istanbul. Ralph Hasenhüttl fand im ersten Champions-League-Auswärtsspiel von Leipzig kein Mittel, um Besiktas aufzuhalten. 40.000 Türken schrien, nur 250 mitgereiste RB-Fans blieben so unauffällig wie ihre Fußballer. Besiktas feierte mit dem 2:0 den 15. Heimsieg in Serie, Deutschlands Vizemeister steht nun gegen FC Porto (3:0 in Monaco) unter Siegzwang.

Quaresma, Babel (Tor, 11.) und Pepe waren den Leipzigern (Ilsanker, Sabitzer spielten durch) überlegen. 60 Prozent Ballbesitz, flotte Konter, „giftiges“ Strafraumspiel; von der RB-Offensive war nichts zu sehen. Sabitzers Weitschüsse (22., 51., 57.) und ein Lattentreffer (84.) waren die einzige Ausbeute – ein ernüchterndes Fazit. Leipzigs Abwehr war naiv, eine lässige Außenristflanke von Quaresma segelte im Strafraum zu Talisca, Ilsanker stand zu weit weg: 2:0 (44.). Selbst eine zehnminütige Unterbrechung wegen Flutlichtausfalls half Leipzig nicht mehr auf die Sprünge. Es fehlte der finale „Punch“ - es ist der ereste Heimsieg der Türken gegen einen deutschen Klub.

Traumtor hemmte Dortmund

Auch Dortmund erlitt einen Rückschlag. Nach Tottenham (3:1) zeigten auch Ramos, Modrić, Isco, Bale (Traumvolley 1:0, 18.) und Ronaldo (2:0, 50., 3:0 79., 109 CL-Tore) dem BVB seine Grenzen auf. Dortmund hatte sich zwar bemüht, nur der 2:1 durch Aubameyang (53.) veränderte am Spielverlauf nichts. Das 3:1 ist Reals erster Sieg (im 7. Spiel) in Dortmund überhaupt.

Champions League 2. Spieltag

Gruppe E: Spartak Moskau – Liverpool 1:1, FC Sevilla - NK Maribor 3:0.

Tabelle: Sevilla (4), Liverpool, Spartak (je 2).

Gruppe F: Manchester City – Schachtar Donezk 2:0, SSC Napoli – Feyenoord Rotterdam 3:1.

Tabelle: City (6), Napoli, Donezk (je 3), Feyenoord (0)

Gruppe G: Besiktas – Leipzig (Trainer Hasenhüttl; Ilsanker, Sabitzer) 2:0, AS Monaco – Porto 0:3.

Tabelle: Besiktas (6), Porto (3), Leipzig, Monaco (je 1)

Gruppe H: Dortmund – Real Madrid 1:3, APOEL Nikosia – Tottenham Hotspur 0:3.

Tabelle: Real vor Tottenham (je 6), Dortmund und Nikosia (je 0).