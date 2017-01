FA-Chef für organisiertes Outing homosexueller Fußballer

Der Vorsitzende des englischen Fußballverbandes (FA) will mehr Unterstützung und Anerkennung für homosexuelle Spieler, will ihnen bei einem gemeinschaftlichen Outing helfen. Greg Clarke sitzt der FA seit September vor. Er habe in den vergangenen vier Wochen 15 homosexuelle Spieler getroffen, um ihre Ansichten in dieser Sache zu erfahren.

"Wenn sich viele Topspieler outen wollen, warum sollen wir das nicht abstimmen. Dann muss nicht einer alleine diesen Schritt machen", sagte Clarke der Montag-Ausgabe der "Times". "Die Premier League, die Football League und die FA könnten das zu Saisonbeginn machen." Nur wenige homosexuelle Aktive haben sich bisher während ihrer Karrieren geoutet, da wohl die Angst vor negativen Reaktionen im Vordergrund war.

(APA/Reuters)