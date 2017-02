Leicester City - ein Fußballmeister in akuter Abstiegsgefahr

Auf Leicester City FC sollte man wetten. Im Vorjahr boten Buchmacher auf den Meistertitel für den Verein aus den englischen East Midlands eine Quote von 5000:1 an. Dieses Jahr könnte reich werden, wer auf den Abstieg der „Foxes“ gesetzt hat. Nach 24 Runden trennt den regierenden Meister nur mehr ein Punkt von einem Abstiegsplatz, und Manager Claudio Ranieri brachte es nach der jüngsten 0:3-Heimniederlage gegen Manchester United am Sonntagabend auf ebendiesen Punkt: „Alles was im Vorjahr für uns gelaufen ist, läuft jetzt gegen uns. Das ist eben Fußball.“



Die Fans sehen das weniger philosophisch. Zum Ende des Heimspiels wurde die eigene Mannschaft mit Pfiffen und Buhrufen verabschiedete. Tormann Kaspar Schmeichel bezeichnete die Leistung als „inakzeptabel“ und „peinlich“. Es war nicht nur die vierte Niederlage in Folge, seit Jahresbeginn 2017 hat Leicester City FC in der Premier League kein einziges Tor geschossen.



Tatsächlich präsentiert sich die Mannschaft seit dem Meistertitel in der englischen Liga wie verwandelt. Riyad Mahrez, im Vorjahr zum „Spieler des Jahres“ in England gewählt, hat seit vergangenen April kein Tor mehr aus dem Spiel heraus erzielt. In der laufenden Meisterschaft hält er bei drei Toren – alle aus Elfmetern. Sein Angriffskollege Jamie Vardy hat in 24 Spielen erst fünf Mal getroffen.

