Burgstaller trifft, Schalke gewinnt

Guido Burgstaller hat am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga sein zweites Tor für den FC Schalke 04 erzielt. Der Kärntner traf beim 2:0-Heimsieg der "Königsblauen" über Hertha BSC in der 41. Minute zum zwischenzeitlichen 1:0, das zweite Tor für die Gastgeber besorgte Leon Goretzka in der 62. Minute.

Burgstaller wurde in der 93. Minute ausgetauscht, sein Clubkollege und Landsmann Alessandro Schöpf spielte durch. Schalke verbesserte sich durch den Sieg auf Rang elf.