Wenger schließt Karriereende für Sommer aus

Arsene Wenger will auch in der kommenden Saison definitiv als Trainer tätig sein. "Ich fühle nicht, dass ich schon genug hätte. Ich werde nächste Saison eine Mannschaft betreuen, ob hier oder woanders", erklärte der in die Kritik geratene Arsenal-Coach am Freitag in einer Pressekonferenz. Über seine Zukunft beim englischen Klub will der 67-jährige Franzose im März oder April entscheiden.

Wenger ist seit über 20 Jahren Arsenal-Trainer. Mit den Londonern holte der Elsässer drei Meistertitel (zuletzt 2004) und sechs FA-Cups. Spätestens seit dem 1:5-Debakel am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Bayern München ist der "Professor" aber angezählt.

"Wichtig ist der Klub, nicht meine Zukunft", sagte Wenger, dessen Vertrag mit Saisonende ausläuft. Der Klub hat dem Langzeit-Coach bereits ein neues Arbeitspapier angeboten. Bei den Fans ist die Meinung über Wenger aber zumindest gespalten.

