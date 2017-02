Englands hungrigster Torhüter

Zum Einsatz kam 130-Kilogramm-Torwart Wayne Shaw nicht, trotzdem war der Ersatzmann des englischen Fußball-Fünftligisten Sutton United beim FA-Cup-Achtelfinale gegen Arsenal am Montag (0:2) im Mittelpunkt. In der 82. Minute bekam der Goalie Hunger und verspeiste auf der Ersatzbank einen Fleischkuchen. Schon zuvor hatte er in der Pause die Stadionkantine aufgesucht.

Sutton-Coach Paul Doswell war hinterher nicht sonderlich begeistert: "Ich denke nicht, dass es das beste Licht auf uns geworfen hat." Womöglich war es aber auch eine PR-Aktion von Shaw. Bei englischen Buchmachern konnten Wetten platziert werden, ob der 45-Jährige während des Spiels etwas isst.