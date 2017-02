Wayne Shaw, Englands hungrigster Torhüter

Zum Einsatz kam 130-Kilogramm-Torwart Wayne Shaw nicht, trotzdem war der Ersatzmann des englischen Fußball-Fünftligisten Sutton United beim FA-Cup-Achtelfinale gegen Arsenal am Montag (0:2) im Mittelpunkt. In der 82. Minute bekam der Goalie Hunger und verspeiste auf der Ersatzbank einen Fleischkuchen. Schon zuvor hatte er in der Pause die Stadionkantine aufgesucht.

Wette, ob Shaw während des Spiels etwas isst

Sutton-Coach Paul Doswell war hinterher nicht sonderlich begeistert: "Ich denke nicht, dass es das beste Licht auf uns geworfen hat." Womöglich war es aber auch eine PR-Aktion von Shaw. Bei englischen Buchmachern konnten Wetten platziert werden, ob der 45-Jährige während des Spiels etwas isst. Die Quoten lagen bei 8:1.

(APA/Red.)