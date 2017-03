Chinas irre Millionenshow: Fußball als staatliches Spielzeug

Rund 8000 Kilometer von Österreich entfernt weht ein Hauch der Bundesliga durch das Stadion, wenn an diesem Wochenende die chinesische Super League in die neue Saison startet. In Guangzhou empfängt Evergrande zum Auftakt Hauptstadtklub Beijing Guoan, mit Alan bzw. Jonatan Soriano stehen sich heute zwei ehemalige Salzburg-Profis als Gegner gegenüber. Als sich Alan im Jänner 2015 im Alter von 25 Jahren gegen Österreichs Meister sowie das Vorhaben, ihn für das ÖFB-Nationalteam zu gewinnen und stattdessen für China entschied, sorgte dies noch für Überraschung und Kopfschütteln.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.03.2017)