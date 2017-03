Tayfun Korkut wird Leverkusen-Trainer bis Saisonende

Tayfun Korkut wird Cheftrainer beim deutschen Bundesligisten Bayer Leverkusen. Wie der Klub der ÖFB-Teamspieler Aleksandar Dragovic, Julian Baumgartlinger und Ramazan Özcan am Montag mitteilte, erhält der Nachfolger von Roger Schmidt einen Vertrag bis zum Saisonende. Ex-Salzburg-Trainer Schmidt war am Sonntag beurlaubt worden, nachdem Leverkusen am Samstag in Dortmund 2:6 verloren hatte.

Der 42-jährige Korkut war zuletzt beim deutschen Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern und davor beim damaligen Bundesligisten Hannover 96 als Trainer tätig.

(APA/dpa)