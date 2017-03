Erste Auslandsreise für Chapecoense nach Flugzeugunglück

Erstmals nach dem Flugzeugabsturz im vergangenen Jahr ist der brasilianische Fußballverein AF Chapecoense wieder zu einem Spiel ins Ausland gereist. Nach einem fast 30-stündigen Flug mit zwei Zwischenstopps landete das Team am Montagvormittag im venezolanischen Maracaibo. Dort trifft die Mannschaft in der Copa Libertadores am Dienstag auf Atletico Zulia.

Die Spieler und Trainer wurden am Flughafen von Maracaibo mit Applaus empfangen, wie das brasilianische Nachrichtenportal Globo berichtete. Bei dem schweren Flugzeugunglück Ende November war fast die gesamte Mannschaft von "Chape" ums Leben gekommen. 71 Menschen starben, darunter 19 Spieler und 24 Betreuer und Begleiter.

Das Team war auf dem Weg zum Finalhinspiel um die Copa Sudamericana, das südamerikanische Pendant zur Europa League, im kolumbianischen Medellin. Die Chartermaschine stürzte wegen Treibstoffmangels wenige Kilometer vor dem Flughafen ab.

(APA/dpa)