Barcelona feiert magischen Abend: "Wie in einem Horrorfilm"

Nach einer der unglaublichsten Aufholjagden der Geschichte hat sich der FC Barcelona im Rekordbuch der Champions League verewigt. "Es ist schwer, in Worte zu fassen. Das war wie in einem Horrorfilm", meinte Barca-Trainer Luis Enrique nach einem Abend, der das größte Königsklassen-Comeback zu bieten hatte. Nach einem 6:1 gegen Paris St.Germain schaffte Barca den Sprung ins Viertelfinale.

Nach 87 Minuten fehlten den Katalanen noch drei Tore, um die Wende gegen die Franzosen zu schaffen. Während selbst beim weitgehend abgeschirmten Lionel Messi die Hoffnung zu schwinden schien, tat sich Neymar als Leader hervor. Brasiliens Superstar traf per Freistoß (88.), legte per Elfmeter nach (91.) und bereitete das 6:1 durch Sergi Roberto in der fünften Minute der Nachspielzeit vor - im Anschluss an ein Foul am nach vor geeilten Barca-Torhüter Marc-Andre ter Stegen. Nach Schlusspfiff brachen im mit knapp 100.000 Zuschauern vollbepackten Camp Nou alle Dämme.

Neymar: "Das beste Spiel meines Lebens"

"Das war das beste Spiel meines Lebens", erklärte Neymar. Von der spanischen Presse war er in dieser Saison des öfteren kritisiert worden. Zu eigensinnig, aber ineffektiv sei der 25-Jährige, hieß es. In der Liga hat der Stürmer in dieser Saison erst acht Treffer erzielt. In der Champions League sind es nun in sieben Spielen deren vier. Die in Madrid ansässige Sport-Tageszeitung "Marca" sah in Neymar umgehend einen ernsthaften Kandidaten in der Wahl um den Ballon d'Or des Weltfußballers.

Mit der ersten Minute an setzte sich Barcelona, die viel beschworene "Remuntada" (Aufholjagd) vor Augen, in der Spielhälfte der Gäste fest. Luis Suarez traf bereits in der 3. Minute, in der ersten Spielhälfte kam PSG kaum aus der Defensive. Diese machte die Räume jedoch richtig eng, zum Abschluss kamen die Hausherren selten. Nach einem Eigentor von Layvin Kurzawa (40.) lag Barca dennoch auf Kurs, das ernüchternde 0:4 aus dem Hinspiel auszubügeln. Messi erhöhte per Elfmeter (50.), nachdem Neymar von Gegenspieler Thomas Meunier zu Fall gebracht wurde.

Als PSG durch Edinson Cavani (62.) aber auch auswärts anschrieb, schien die Aufholjagd gestoppt. Die Ernüchterung bei den Gastgebern zeigte sich in dieser Phase auch in Frust. Neymar fiel durch ein überhartes Einsteigen unangenehm auf und sah ebenso Gelb wie Suarez aufgrund einer "Schwalbe" im Strafraum. Barcelonas epochale Wende hat schlussendlich den Makel, dass eine umstrittene Entscheidung des deutschen Schiedsrichters Deniz Aytekin den Katalanen das fünfte Tor bescherte.

PSG sucht Schuld bei sich, nicht beim Schiedsrichter

Nach einem langen Ball in den Strafraum ging Suarez im Zweikampf mit Marquinhos zu Boden. Zwar hatte es zwischen beiden eine Berührung gegeben, der für seine Mätzchen bekannte Angreifer war jedoch sehr leicht gefallen Trotz des aus seiner Sicht unberechtigten Strafstoßes machte PSG-Kapitän Thiago Silva den Unparteiischen aber nicht für das Ausscheiden verantwortlich. "Wir dürfen dem Schiedsrichter nicht die Schuld geben, weil wir nicht in der Lage waren, unser Spiel zu spielen", sagte der Innenverteidiger.

Barcelona schaffte schließlich das schier Unmögliche. Noch nie war ein Klub seit Einführung der Champions League 1992 nach einem Vier-Tore-Rückstand im Hinspiel weitergekommen. "Das ist eine historische Leistung, die für immer in Erinnerung bleiben wird", jubelte Klub-Präsident Josep Maria Bartomeu. Verteidiger Gerard Pique scherzte: "Die Krankenhäuser sollten mehr Hebammen einstellen, denn heute Nacht wird es viel Liebe geben." Die in Barcelona beheimatete Tageszeitung "Sport" titelte überschwänglich: "Ihr seid Legenden."

Luis Enrique: "Das ist Fußball"

Zum Triumph wurde das Spiel auch für Trainer Luis Enrique. Nach der herben Niederlage in Paris hart kritisiert, hatte der 46-Jährige in der Vorwoche angekündigt, Barcelona per Saisonende zu verlassen. Ihm darf zugutegehalten werden, die Mannschaft perfekt auf die Herausforderung eingestellt zu haben. Enrique rückte in den vergangenen Wochen von seiner taktischen Formation ab und passte seine Elf an ein Spielsystem mit viel Offensive, aber auch viel Risiko an.

"Wir haben alles riskiert und es hat sich ausgezahlt", sagte Enrique. Er danke allen, die den Glauben an die Mannschaft nicht verloren hätten, führte der ehemalige Barca-Profi weiter aus. "Das ist für sie. Denn das hier sind nicht die Harlem Globetrotters. Das ist Fußball", betonte Enrique. "Ich bin kein emotionaler Mensch", führte er weiter aus. "Aber ich habe dies so genossen wie jene, die zu Tränen gerührt waren."

(APA/Reuters)