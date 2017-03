Europa League: Burgstaller-Tor rettet Schalke

Schalke hat dank eines Treffers von Guido Burgstaller vor eigenem Publikum ein 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach erreicht. Nach der Führung für die Gäste durch Jonas Hofmann in der 15. Minute sorgte der Kärntner in der 25. Minute mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze ins lange Eck für den Endstand. Außerdem hatte der Ex-Rapidler bei einem abgefälschten Schuss an die Latte (78.) Pech.

Während sein Clubkollege und Landsmann Alessandro Schöpf in der 72. Minute ausgewechselt wurde, war Burgstaller bis zur 84. Minute im Einsatz. Seit seinem Wechsel von Nürnberg zu Schalke im Winter hat der 27-Jährige in elf Partien vier Tore erzielt.

Im zweiten Schlager des Abends setzte sich Olympique Lyon daheim gegen AS Roma in einem spektakulären Match nach 1:2-Rückstand noch mit 4:2 durch. Rapids Gruppengegner Genk steht nach einem 5:2 im belgischen Duell bei Genk vor dem Viertelfinal-Aufstieg. Salzburgs Gruppen-Kontrahent Krasnodar verlor bei Celta Vigo 1:2, die Partie Olympiakos Piräus gegen Besiktas Istanbul endete 1:1.

United auf Kurs

Manchester United hat eine gute Ausgangsposition für den Aufstieg ins Viertelfinale verschafft. Der englische Rekordmeister holte im Achtelfinal-Hinspiel auswärts gegen FK Rostow ein 1:1 und hat damit in der Retourpartie in einer Woche im Old Trafford alle Trümpfe in der Hand.

Auf dem von United-Coach Jose Mourinho im Vorfeld heftig kritisierten holprigen Rasen brachte Henrich Mchitarjan die Gäste in der 35. Minute nach optimaler Vorarbeit von Zlatan Ibrahimovic in Führung. Den Russen gelang durch Alexander Bucharow (53.) nur noch der Ausgleich.

Anderlecht stellte mit einem 1:0 bei Apoel Nikosia die Weichen auf Viertelfinale, das entscheidende Tor erzielte Nicolae Stanciu (29.). Der FC Kopenhagen feierte gegen Ajax Amsterdam nach Treffern von Rasmus Falk (1.) und Andreas Cornelius (60.) beziehungsweise Kasper Dolberg, der allerdings aus Abseitsposition einnetzte (32.), einen 2:1-Heimsieg.

