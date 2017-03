Burgstaller führt Schalke zum Sieg

Guido Burgstaller präsentiert sich bei Schalke 04 weiterhin in bestechender Form. Der Stürmer brachte Königsblau im Spiel gegen Augsburg mit zwei Treffern auf die Siegerstraße, die Partie endete 3:0. Am Dienstag gibt ÖFB-Teamchef Marcel Koller seinen Kader für die WM-Qualifikation gegen Moldau bekannt, an Burgstaller führt kein Weg vorbei.

(red)