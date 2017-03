FC Bayern: "Die Champions League ist für uns die Kirsche"

München. Fußball war, als er noch selbst gespielt hat, Liebhaberei, sagt Karl-Heinz Rummenigge. In der Gegenwart hat er eine Verwandlung vollzogen, jetzt ist es noch immer ein wunderschönes Spiel, aber millionenschwer. Der FC Bayern, dem er als Vorstandsvorsitzender vorsteht, sei „damals ein regionales, ach, ein nationales Phänomen“ gewesen. Längst ist der Klub mittlerweile in ganz Europa ein Begriff – und geachtet. Dass sein Klub in dieser Saison weiterhin um drei Titel spielt und im Schlager des Champions-League-Viertelfinales auf Real Madrid trifft, ist für Rummenigge aufbauend. Es ist doch der FC Bayern, ein „Global Player“.