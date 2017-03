Schweinsteiger spielt künftig für Chicago

Bastian Schweinsteiger wird laut einem Bericht der "Chicago Tribune" künftig in der Major League Soccer spielen. Auch gemäß Angaben von Manchester United ist der Wechsel des deutschen Weltmeisters so gut wie perfekt. Der 32-jährige Mittelfeldspieler müsse nur noch die medizinische Untersuchung bei seinem neuen Club absolvieren und ein Visum erhalten, teilte United am Dienstag mit. "Ich bin dem Club dankbar, dass er mir die Chance gibt, die Herausforderung bei Chicago Fire anzunehmen", wurde Schweinsteiger zitiert.

Der viele Jahre beim FC Bayern München erfolgreiche Schweinsteiger steht seit Sommer 2015 bei Manchester United unter Vertrag. Bei den "Red Devils" kam er in dieser Saison unter Jose Mourinho allerdings nur zu vier Einsätzen, keiner davon in der Premier League. Zu Beginn der Saison durfte Schweinsteiger nur beim Reserve-Team des englischen Rekordmeisters trainieren. Sein Vertrag bei United läuft noch bis Juni 2018.

(APA/dpa)