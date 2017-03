Facebook überträgt Spiele aus der US-Liga live

Fußballfans in den USA können in diesem Jahr Spiele der Major League Soccer live auf Facebook verfolgen. Das soziale Netzwerk hat die Übertragungsrechte für mehr als 22 Matches erworben. Möglich macht das eine Kooperation zwischen Facebook, MLS und dem Fernsehsender Univision, der die spanischsprachigen Rechte an der US-Liga hält.

Den Beginn machte die Partie des dritten Spieltags zwischen Atlanta United und Chicago Fire, dem Klub von Bastian Schweinsteiger, am vergangenen Wochenende. Mit der neuen Partnerschaft sollen neue Fans für die Liga und den Fußball-Sport gewonnen werden.

"Es geht darum, herauszufinden, wie wir auch weiterhin unsere Spiele auf der größtmöglichen Anzahl von Plattformen zugänglich machen können", erklärte MLS-Commissioner Don Garber bei einem Kongress in Austin über die Partnerschaft mit dem sozialen Netzwerk.

(APA/dpa)