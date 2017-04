Revierderby zwischen Schalke und Dortmund endet 1:1

Gelsenkirchen. Zum 171. Mal standen sich Schalke 04 und Borussia Dortmund im Revierderby gegenüber, zum 90. Mal in der der Bundesliga. In einer umkämpften Partie hatte Dortmund in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, konnte dies jedoch erst nach der Pause in Tore ummünzen: Nach einem Konter legte Kagawa für Aubameyang quer und der Topscorer aus Gabun schob ein (53.). In der Folge kontrollierte der BVB die Partie und blieb im Konter gefährlich, der Treffer aber fiel auf der Gegenseite durch Kehrer (77.). In der Nachspielzeit bekam Bartra den Ball an den Arm, doch der Elfmeterpfiff für Schalke blieb aus - Trainer Martin Weinzierl musste wegen allzu heftigen Protests auf die Tribüne. Am 1:1-Endstand änderte all das freilich nichts mehr.

Zu einem klaren 6:0-Erfolg kam Bayern München gegen Augsburg, Lewandowksi (17., 55., 79.), Müller (36., 80.) und Thiago (62.) trafen für den haushoch überlegenen Tabellenführer. Sven Ulreich, der im Tor des Rekordmeister den verletzten Manuel Neuer vertrat, wurde kein einziges Mal wirklich geprüft. Acht Runden vor Schluss beträgt Bayerns Vorsprung auf den ersten Verfolger, RB Leipzig, weiter 13 Punkte. Der Aufsteiger schrieb nach drei sieglosen Spielen gegen Darmstadt wieder voll an. Keita (12., 80.), Forsberg (67.) und Orban (79.) fixierten den 4:0-Sieg.

Neuer Dritter ist damit Hoffenheim, das zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen blieb und Hertha 3:1 und bezwang. Nach der Berliner Führung durch Pekarik (32.), sorgten Kramaric (39./Elfmeter, 86.) und Süle (76.) für die Wende. Bremen feierte ohne den an Grippe erkrankten Zlatko Junuzovic einen 5:2-Sieg in Freiburg und setzte sich weiter von der Abstiegszone ab. Kruse (21.), Delaney (45., 47., 86.) und Bartels (71.) bzw. Petersen (65.) und Grifo (77.) erzielten die Tore.

Ergebnisse: Schalke (Burgstaller bis 85., Schöpf ab 70.) – Dortmund 1:1, Bayern (Alaba/Bank) – Augsburg (Teigl ab 46.) 6:0, HSV (Gregoritsch ab 54.) – Köln 2:1, Freiburg – Bremen (Grillitsch bis 89., Kainz ab 76.) 2:5, Leipzig (Ilsanker, Sabitzer bis 76.) – Darmstadt 4:0, Hertha – Hoffenheim 1:3.

