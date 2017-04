Bayern-Kapitän Lahm: "Deutschland darf nicht rechts werden"

Es passiert selten, dass sich Sportler zu politischen Themen äußern, umso deutlicher hat Fußballer Philipp Lahm nun in einem Interview mit der "Welt am Sonntag getan" Stellung zum Rechtspopulismus in Deutschland bezogen. "Ich denke, was vermutlich die meisten von uns denken: Dass Deutschland nicht rechts werden darf", sagte der Kapitän von Bayern München. "Wir alle haben Jahre dafür gearbeitet, dass Deutschland ein weltoffenes Land geworden ist. Wir sollten alles dafür tun, dass das auch so bleibt. Wir leben hier in einer gesunden Gesellschaft. Das darf nicht verloren gehen."

Die Zugewinne für extrem rechte Parteien auch in Frankreich oder Holland beobachtet Lahm mit Sorge. "Ich blende das nicht aus. Definitiv nicht", erklärte der 33-Jährige, der im Sommer seine aktive Karriere beenden wird. Angesichts der anstehenden Wahlen im eigenen Land hält der Weltmeister von 2014 eine öffentliche Diskussion darüber für bedeutsam. "Es ist wichtig, dass wir nicht nur alle darüber nachdenken, sondern vor allem darüber sprechen."

>>> Zum ganzen Interview auf welt.de (kostenpflichtig)

(red)