Rot-weiß-rotes Trio vergibt Führung, Werders Frühjahrsserie ist zu Ende

Frankfurt. Trotz eines Tors von ÖFB-Teamspieler Zlatko Junuzović und einer 2:0-Pausenführung bei Eintracht Frankfurt hat Werder Bremen seine Siegesserie in der deutschen Bundesliga nicht prolongieren können. Die Elf von Alexander Nouri ging am Ende mit einem 2:2-Remis vom Platz. Mit Junuzović und Florian Grillitsch in der Startelf spielten die Bremer ihre Konter geschickt aus, Junuzović traf mit einer Direktabnahme nach Hereingabe des in der 29. Minute für den Gelb-Rot-gefährdeten Miloš Veljković eingewechselten Florian Kainz zur 1:0-Führung (37.), Fin Bartels (43.) gelang kurz vor der Pause das 2:0. Mit einer Energieleistung retteten Mijat Gaćinović (48.) und Marco Fabián per Foulelfmeter (73.) den Frankfurtern (Heinz Lindner auf der Bank) aber vor 51.000 Zuschauern doch noch einen Punkt. Bei Bremen stand das rot-weiß-rote Trio bis zum Schluss auf dem Platz, für Kainz war es der bisher längste Pflichtspieleinsatz im Dress von Werder.

Junuzović gibt Ziele aus.

Die Bremer werden nach ihrem Lauf in der Rückrunde mit 20 Punkten aus acht Spielen nun von allen Seiten bedrängt, nach oben und nicht mehr nach unten zu blicken. Am 20. Spieltag standen sie mit nur 16 Punkten und drei Zählern weniger als der Hamburger SV auf dem Relegationsplatz, nun sind sie mit 36 Punkten im gesicherten Mittelfeld und können am Ostersonntag im Nordderby gegen den HSV den Klassenverbleib so gut wie perfekt machen.

„Für uns zählt klar die 40-Punkte-Marke. Deshalb wollen wir im Derby nichts anbrennen lassen“, erklärte Junuzović. Und Werder-Coach Nouri ergänzte: „Wir haben klar die Straße zum Klassenerhalt betreten und lassen uns nicht in eine andere Richtung verleiten. Wir jagen keinen Luftschlössern hinterher.“



