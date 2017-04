Explosionen in Dortmund erschüttern Weltfußball

Es sollte ein Fußballfest werden am Dienstagabend in Dortmund. Doch stattdessen herrschte Ausnahmezustand: Knapp zwei Stunden vor Beginn des Champions-League-Viertelfinal-Hinspiels zwischen Borussia Dortmund (BVB) und dem AS Monaco gab es drei Explosionen nahe des BVB-Mannschaftsbusses. Ein Spieler wurde verletzt, das Match abgesagt. Deutschland rätselte über die Täter. Doch zunächst gab es nur Spekulationen, die von Krawallmachern aus der Fußballszene bis hin zu einer Terrororganisation wie dem IS reichte. Es soll sich laut Polizei jedenfalls um ernst zu nehmende Sprengsätze gehandelt haben. Zugleich kursierten Meldungen, wonach die Polizei keine Hinweise auf einen Terrorhintergrund habe. Gesichert war das aber keineswegs.

Rückblende: Irgendwann am frühen Dienstagabend teilt die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ein Bild des Mannschaftsbus des AS Monaco, der vor dem Dortmund-Stadion einfährt. Zusatz: „Der BVB kommt gleich.“ Doch der schwarz-gelbe Mannschaftsbus von Borussia Dortmund sollte an diesem Abend nicht mehr vor dem Stadion einfahren. Schon kurz darauf meldet die Polizei, es habe im Dortmunder Stadtteil Höchsten eine Explosion gegeben. Immer konkreter werden die Nachrichten. Und dann gibt es Gewissheit: „Wir können bestätigen, dass es im Bereich des BVB-Mannschaftsbusses drei Explosionen gegeben hat“, schreibt die Polizei via Twitter.

"Gravierender Zwischenfall": Sprengsätze vor BVB-Bus explodiert

Marc Bartra im Krankenhaus

Bilder zeigen Feuerwehrwagen und Polizeiautos, die hinter dem Mannschaftsbus in den schwarz-gelben Vereinsfarben stehen. Mehrere Scheiben sind geborsten. Die Insassen, die Spieler, die Betreuer werden daraufhin in Kleinbussen weggebracht. Mit einer Ausnahme. Denn es gibt einen Verletzten: Marc Bartra. Der Innenverteidiger wird „notärztlich betreut“ und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 26-Jährige Spanier soll sich eine Verletzung an der Hand zugezogen haben, jedenfalls am Arm. Das wurde am Dienstag bestätigt. 65.000 Fans sollten an diesem Abend im Signal-Iduna-Park dem Spiel gegen den AS Monaco beiwohnen. Es herrscht nun höchste Alarmbereitschaft. Die Sicherheitskräfte stehen vor der Herausforderung, Unruhen zu verhindern. Ein geregeltes Verlassen des Stadions zu ermöglichen.

Irgendwann tritt BVB–Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Stadion vor das Mikrofon. Er bestätigt noch einmal die Explosionen. Es habe einen „Sprengstoffanschlag auf den Mannschafsbus in unmittelbarer Nähe des Hotels“ gegeben. Es ist üblich, dass sich Profiklubs auch vor Heimspielen in Hotels treffen, die Spieler also nicht direkt zum Stadion fahren. Die Detonationen gab es laut Watzke, als der Mannschaftsbus aus dem Hotel wegfuhr und auf die Wittbräucker Straße einbog, rund zehn Kilometer vom Stadion entfernt.

Watzke, der Geschäftsführer, sagt, die „ganze Mannschaft“ sei in Schockstarre. Auch der Trainer. „Thomas war geschockt“, sagt Watze. Eine Explosion habe „direkt an seiner Seite“ des Mannschaftsbusses stattgefunden. Watzke bestätigt, dass das Spiel am Mittwoch um 18.45 Uhr nachgeholt würde. Eine Polizeidrohne kreiste über Dortmund, Spürhunde kamen zum Einsatz.

Unklar war, was oder wer hinter den Explosionen steckt. Dortmunds Gegner, der AS Monaco, hat keine Hoolligans unter Fans. Auch in Dortmund würde wohl kaum ein Anhänger seine Mannschaft attackieren. Und der IS hätten den Anschlag wohl anders verübt.