Champions League: Barcelona benötigt wieder ein Wunder

Das Champions-League-Viertelfinale zwischen Borussia Dortmund und AS Monaco wurde wegen Explosionen nahe des Dortmunder Mannschaftsbusses abgesagt und auf heute (18.45 Uhr) verschoben, in Turin aber ging das zweite Hinspiel des Abends planmäßig über die Bühne. Dort feierte Juventus dank eines Doppelpacks von Paulo Dybala einen 3:0-Heimsieg über den FC Barcelona, der nun im Rückspiel in einer Woche auf ein weiteres Fußballwunder angewiesen ist.

Während die Hausherren ihre viel gelobte Defensive (mit nur zwei Gegentreffern die beste der bisherigen Champions-League-Saison) ausspielten, wurde Barcelona einmal mehr die eigene Abwehrarbeit zum Verhängnis. Die Innenverteidigung mit Piqué und Umtiti ließ Dybala bei beiden Treffern in aller Ruhe einschießen (7., 22.), beim dritten Tor war Mascherano seinem Gegenspieler Chiellini im Kopfballduell unterlegen (55.). Ein Treffer, der sich nach Topchancen von Higuain (53., 54.) angekündigt hatte.

Barcelona hingegen kam nur selten gefährlich vor das Tor von Altmeister Gianluigi Buffon (Iniesta 21., Suarez 68.), wieder war es eine durchwachsene Leistung in einer unbeständigen Barça-Saison. In der Liga ist die Titelverteidigung in weiter Ferne, in der Champions League bleibt nur die Hoffnung auf eine weitere historische Aufholjagd. Aber selbst die im Hinspiel so souveräne Turiner Defensive ist im Camp Nou nicht vor einem Fußballwunder gefeit wie es Paris St. Germain im Achtelfinale widerfuhr (Hinspiel 4:0, Rückspiel 1:6).

