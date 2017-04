Champions League: Cristiano Ronaldo schlägt Bayern München

Real Madrid hat im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Bayern München einen weiteren Schritt gen Titelverteidigung gemacht. Die Spanier gewannen auswärts 2:1 und verschafften sich eine vorzügliche Ausgangsposition für das Rückspiel kommenden Dienstag.

Für die Bayern galt es noch vor Anpfiff einen ersten Rückschlag zu verdauen. Robert Lewandowski, Torgarant des deutschen Rekordmeisters, musste wegen einer Schulterverletzung passen. Sein Fehlen war für die Bayern ein immenser Verlust, wenngleich Trainer Carlo Ancelotti im Vorfeld zu beruhigen versuchte: „Es wird unser Spiel und unser Selbstvertrauen nicht beeinflussen, ob Lewandowski spielt oder nicht.“

Jedoch ist es unbestritten, dass ein Spieler seiner Klasse schmerzlich vermisst wird, speziell in den wichtigsten Partien der Saison. Die Torquote (38 Tore in 40 Pflichtspielen) belegt die Bedeutung des Polen für Bayern. Ersatzmann Thomas Müller (acht Tore in 33 Pflichtspielen) hat trotz zuletzt ansteigender Form schon weitaus bessere Zeiten erlebt, die Fußstapfen Lewandowskis waren an diesem Abend eindeutig zu groß für den ein Jahr jüngeren Müller.

Die Klasse von CR7

Trotzdem fand sich in den Reihen der Münchner ein Torschütze in der Person von Arturo Vidal wieder. Der Chilene ist für gewöhnlich mitunter fürs Grobe zuständig, dabei erlaubt seine Technik auch feine Abschlüsse. Das 1:0 Vidals in der 25. Minute ließ Lewandowskis Absenz für einen kurzen Moment vergessen und die Bayern vom Aufstieg träumen. Der 29-jährige aus Santiago de Chile hätte sogar das Potenzial zum Helden des Abends gehabt, sein verschossener Elfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aber machte jegliche Hoffnungen auf diese Auszeichnung zunichte.

Von den Gästen aus Madrid war bis dahin wenig zu sehen, auch Cristiano Ronaldo blieb verhaltensunauffällig – bis zur 47. Minute.

Eine halbhohe Hereingabe Carvajals vollendete der Portugiese technisch sehenswert zum 1:1. Es war der Anfang vom Ende für die Bayern, die fortan den Zugriff auf dieses Spiel verloren hatten. Nach Gelb-Rot gegen Martinez (61.) spielte der deutsche Rekordmeister die letzte halbe Stunde zu zehnt. Real kontrollierte das Spiel und traf durch das 2:1 Ronaldos in der 77. Minute mitten ins Herz der Münchner.

Neben Real feierte auch Stadtrivale Atletico Madrid einen Hinspielerfolg. Die Mannschaft von Diego Simeone bezwang vor heimischen Publikum Englands Meister Leicester City mit Christian Fuchs nach einem Griezmann-Tor (28./Elfmeter) mit 1:0.

(cg)