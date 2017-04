Dortmund-Profi Marc Bartra fehlt vier Wochen

Der beim Sprengstoffanschlag am Dienstag verletzte Fußballprofi Marc Bartra wird Borussia Dortmund in etwa vier Wochen wieder zur Verfügung stehen. Das erklärte Cheftrainer Thomas Tuchel am Donnerstag und kündigte für die Bundesligapartie am Samstag (15.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt gleichzeitig die Rückkehr des lange verletzten Nationalspielers Marco Reus an.

Der Spanier Bartra hatte sich bei dem Anschlag auf den BVB-Bus eine gebrochene Speiche im rechten Handgelenk und Fremdkörpereinsprengungen im Arm zugezogen. Er war in einer Klinik operiert worden. Reus hatte in der Partie am 4. März gegen Bayer Leverkusen (6:2) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitten. Der 27-Jährige nahm erst am vergangenen Sonntag wieder das Mannschaftstraining auf.

(APA/dpa)