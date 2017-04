Heraf verlässt ÖFB Richtung Neuseeland

Österreichs Nachwuchs-Teamchef Andreas Heraf, der zuletzt die U18-Auswahl betreut und zudem die sportliche Leitung der Akademien innegehabt hat, wird den heimischen Fußball-Bund (ÖFB) verlassen und ab Herbst als Sportdirektor des neuseeländischen Verbandes fungieren. Heraf hatte mit seinen ÖFB-Teams insgesamt fünf EM und WM-Endrunden erreicht, sein größter Erfolg war das U19-EM-Semifinale 2014.

Der elffache ÖFB-Internationale stand seit 2008 in Diensten des ÖFB. Sportdirektor Willibald Ruttensteiner bedauerte in einer Aussendung am Montag den Abgang von Heraf und gratulierte ihm zum neuen Job beim Ozeanienmeister: "Ich bin überzeugt, dass er für die Aufgabe bestens gerüstet ist. Es spricht auch für die hochprofessionelle Arbeit in den Nachwuchs-Nationalteams, dass unsere Trainer international begehrt sind."