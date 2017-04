Vorwurf Steuerbetrug: Razzien bei West Ham und Newcastle

Wegen mutmaßlichen Steuerbetrugs sind am Mittwoch die Geschäftsräume der englischen Fußballklubs West Ham United und Newcastle United durchsucht worden. Wie die britische Steuerbehörde mitteilte, gab es dabei mehrere Festnahmen von "Männern aus dem Profifußball-Geschäft". Geschäftsbücher, Unterlagen aus der Buchhaltung, Computer und Mobiltelefone seien beschlagnahmt worden.

180 Steuerbeamte sollen in Großbritannien und auch in Frankreich im Einsatz gewesen sein. Nach BBC-Informationen geht es in der Steueraffäre um die Summe von fünf Millionen britischen Pfund (5,89 Mio. Euro). Der Premier-League-Klub West Ham sagte den Behörden die volle Unterstützung bei den Untersuchungen zu. Newcastle hatte erst vor wenigen Tagen die Rückkehr in oberste Spielklasse fixiert.

