Schalke träumt wieder vom Europacup

Dank eines überzeugenden Auswärtserfolges mit drei Österreicher-Toren gegen Leverkusen kann sich Schalke in der Endphase der deutschen Fußball-Bundesliga wieder nach oben orientieren. Guido Burgstaller mit zwei Toren und Alessandro Schöpf mit einem Treffer sowie zwei Vorlagen waren die prägenden Figuren beim 4:1-Sieg der Schalker. Der in der Winterpause zu Schalke gekommene Burgstaller bejubelte seine Saisontore sieben und acht. „Wenn wir diese Leistung auch in den kommenden drei Begegnungen abrufen können, dürfen wir mit einem Auge nach oben schielen“, sagte der Kärntner. Schalke träumt also vom Europacup.

Im Überschwang des Erfolges hob Manager Christian Heidel seinen Stürmer Guido Burgstaller auf eine Ebene mit den Besten der gesamten Liga. „Zusammen mit den Toren aus der zweiten Liga wandelt er auf den Spuren von Aubameyang, Lewandowski und Modeste“, sagte Heidel über den seit Samstag 28-jährigen ÖFB-Angreifer.

Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund führt die Erstligatorschützenliste mit 27 Treffern vor Bayern-Goalgetter Robert Lewandowski (26) und Anthony Modeste (Köln/23) an. Burgstaller kommt inklusive seiner 14 Zweitligatore für Nürnberg vor seinem Wechsel im Winter auf 22. „Keiner weiß, ob er in der Hinrunde nicht genauso getroffen hätte“, so Heidel.