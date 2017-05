Das letzte Lebenszeichen des Calcio

Turin/Wien. Erstmals seit der Saison 2000/01 hatte es im Vorjahr keine italienische Mannschaft international in ein Viertelfinale geschafft, Italiens Klubfußballs war am Tiefpunkt angekommen. „Wir sind von Europas Landkarte gelöscht worden“, beklagte „Gazzetta dello Sport“. Geändert hat sich wenig, die einst stärkste Liga der Welt liegt weiter am Boden, Premier League, Primera Division und Bundesliga haben sportlich und vor allem wirtschaftlich längst andere Sphären erreicht, die Serie A hingegen kämpft mit Schulden in Milliardenhöhe und leeren Rängen in heruntergekommenen Stadien.

Vor allem in der früheren europäischen Fußballhauptstadt Mailand ist vom Glanz vergangener Tage wenig übrig, Milan und Inter haben mittlerweile chinesische Eigentümer und liegen hinter den Europacuprängen. Weil Reformen zwischen Mailand und Neapel offenbar an der Ignoranz der Verantwortlichen scheitern und die gefallenen Großklubs noch immer Auffangbecken für andernorts unerwünschte Ex-Stars sind, sprechen Kritiker von einem Niedergang in spätrömischer Dekadenz.

Unantastbar in der Liga

Einzige Ausnahme und damit Hoffnungsträger des Calcio ist Juventus Turin, Champions-League-Halbfinalist und einziger verbliebener italienischer Verein im internationalen Titelrennen. Napoli, der zweite Vertreter in der Königsklasse, war im Achtelfinale gegen Real Madrid chancenlos (2:6), und in der Europa League schaffte es wie im Vorjahr kein Team ins Viertelfinale, Sassuolo und Inter scheiterten in der Gruppenphase, AC Florenz im Sechzehntelfinale an Mönchengladbach (3:4), AS Roma im Achtelfinale an Lyon (4:5).

Juventus aber hat gegen den französischen Spitzenreiter AS Monaco (Hinspiel 20.45 Uhr, live ORF eins, Sky) gute Chancen, wie 2015 ins Finale der Champions Legaue einzuziehen. Im Gegensatz zur nationalen Konkurrenz verfügen die Turiner noch über Topspieler, eine solide wirtschaftliche Führung und ein regelmäßig ausverkauftes Stadion (41.475 Plätze). Alles in allem mehr als genug, um in den vergangenen Jahren in der Serie A unantastbar zu sein, Juventus steht unmittelbar vor dem sechsten Scudetto in Serie.

Kaum gefordert in der Liga, schafft es die Mannschaft von Massimiliano Allegri, 49, dennoch, in der Champions League zu reüssieren. Und die Bilanz aus den vergangenen Spielen spricht dafür, dass der Erfolgskurs heuer noch nicht zu Ende ist. In den zehn Champions-League-Partien dieser Saison schafften es die Gegner nur zweimal, gegen Juventus zu treffen, in den jüngsten fünf Spielen verbuchten die Turiner stets Zu-Null-Erfolge. Nicht einmal Barcelona schaffte es in 180 Minuten ein Tor zu erzielen und wurde im Viertelfinale 3:0 verabschiedet.

„Die Empathie ist speziell“

Defensive ist also Trumpf bei Italiens Rekordmeister. Der bestechende Leonardo Bonucci, 30, dirigiert die Abwehr, Giorgio Chiellini, 32, gewinnt Zweikampf um Zweikampf, der legendäre Torwart Gianluigi Buffon ist auch mit 39 Jahren einer der Besten seiner Zunft. „Die Arbeit von allen macht es aus, auch von Mittelfeldspielern und Stürmern“, erklärt Buffon die Defensivstärke. „Einzelne Spieler sind wichtig, aber die Empathie in diesem Team ist speziell. Wir kennen uns schon lange.“

Tatsächlich haben Buffon und seine Vorderleute schon einiges gemeinsam erlebt, wenn es darauf ankommt sind sie meist unüberwindbar. In Monaco gilt es am Mittwoch dem wieder erstarkten Torjäger Radamel Falcao, 31, und dem erst 18-jährigen Angreifer Kylian Mbappe (18 Tore in den vergangenen 18 Pflichtspielen) standzuhalten. Von einem französischen Team aber hat sich Juventus in insgesamt elf Duellen nicht ein einziges Mal aus einem Europacup-Bewerb werfen lassen.

Gewonnen hat Juventus die Champions League erst zweimal, 1985 und 1996. Dem hochdekorierten Buffon fehlt dieser Titel noch in seiner mehr als zwei Jahrzehnte langen Karriere, 2015 scheiterte er im Endspiel an Barcelona (1:3). So bleibt der Triumph von Inter Mailand unter Jose Mourinho (2010) das bisher letzte große Lebenszeichen des Calcio.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.05.2017)