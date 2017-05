Hiobsbotschaft für das Nationalteam

Gelsenkirchen/Wien. Der befürchtete Verdacht bei Alessandro Schöpf hat sich am Dienstag bestätigt. Der ÖFB-Teamspieler, 23, erlitt bei Schalkes 4:1-Auswärtssieg in Leverkusen einen Teileinriss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie. Die Verletzung bedarf zwar laut Klubangaben keines operativen Eingriffs, dennoch wird der Mittelfeldspieler rund vier Monate pausieren müssen und dem Klub damit im Saisonfinish nicht mehr zur Verfügung stehen.

„Ich bin im Rasen hängengeblieben, es hat mir das Knie verdreht und einen Knacks gemacht. Als ich die ersten Schritte gemacht habe, ging es wieder“, hatte Schöpf nach der Partie den Vorfall ohne Fremdeinwirkung in der 36. Minute gegenüber dem Fachmagazin „kicker“ beschrieben. Trotz der substanziellen Knieverletzung spielte der Tiroler die Partie noch fertig und brachte die Königsblauen mit einem Tor und zwei Vorlagen auf Siegkurs. Nationalteamkollege Guido Burgstaller war mit zwei Treffern ebenfalls maßgeblich an der Annäherung an die Europacupplätze beteiligt.

Schöpf wechselte im Jänner 2016 von Zweitligist Nürnberg zu Schalke und ist dort rasch zur Stammkraft aufgestiegen. Von Trainer Markus Weinzierl zumeist auf dem rechten Flügel aufgeboten, brachte er es in dieser Saison auf acht Tore und sechs Assists in 42 Pflichtspieleinsätzen.

Arnautovic-Ersatz gesucht

Auch für das Nationalteam kommt Schöpfs Verletzung zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Teamchef Marcel Koller muss im richtungsweisenden WM-Qualifikationsspiel in Irland am 11. Juni neben dem Schalke-Profi bereits Marko Arnautovic und Stefan Ilsanker wegen Gelbsperren vorgeben. Insbesondere das Fehlen von Arnautovic bereitet Sorgenfalten, wie auch der Schweizer gestand: „Es ist schwierig, auf einen Spieler zu verzichten, der mit so viel Power und mit so viele Spielwitz vorne reindrückt.“

Obgleich Schöpf von Koller bislang vornehmlich im offensiven Mittelfeld aufgeboten worden war („Mit seinen Fähigkeiten und seiner Beweglichkeit ist er für das Zentrum geeignet“), galt er als aussichtsreichster Ersatzkandidat. Nicht zuletzt durfte sich der 23-Jährige im letzten Freundschaftsspiel gegen Finnland im März bereits in der Arnautovic-Rolle versuchen.

Nun ist das Rennen um die vakante Position auf der linken Außenbahn für die Partie in Dublin also wieder offen und die Forderungen, David Alaba auf die Seite zu stellen, dürften neu aufflammen. Der Kapitän kennt das Flügelspiel von Bayern München und hat im 3-5-2-System beim 2:0-Sieg gegen Moldau im letzten Qualifikationsspiel bereits in ähnlicher Rolle agiert. Je nach taktischer Ausrichtung stehen Koller mit Marcel Sabitzer, Valentino Lazaro und Markus Suttner drei Kandidaten zur Verfügung, eine weitere Option wäre Florian Kainz. Der 24-Jährige hat zuletzt bei Bremen aufgezeigt, hält aber erst bei einem Länderspiel – 2015 debütierte er gegen Kollers Heimatland Schweiz. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.05.2017)