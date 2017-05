Die hohe Kunst des „Weißen Balletts“

Madrid. Jedes Spiel, sagt Real-Trainer Zinedine Zidane, schreibt seine eigene Geschichte. Man könne folglich keine Partie mit einer anderen vergleichen. Damit hat der Franzose, einst Weltfußballer, Weltmeister und Champion mit Real oder Juventus auch recht. Doch geht es um das derbi madrileño, das Duell der Stadtgrößen Real und Atlético, vor allem in der Champions League, ist es immer die gleiche Geschichte: Ronaldo trifft, Real gewinnt, diesmal 3:0.

Nach Finalbegegnungen 2014 und 2016 sowie einem Viertelfinal-Vergleich 2015 stehen sich die Königlichen und „Los Rojiblancos“ jetzt im Halbfinale in der Eliteliga erneut gegenüber. Die 278. Auflage dieses Klassikers hätte zudem keinen besseren Termin finden können. Am Dienstag beging Madrid einen Feiertag, es wurde dem Aufstand gegen Napoleons Truppen vor knapp 200 Jahren gedacht.

Atlético, einfach chancenlos

Dass erneut die Arbeiterschicht zu den Verlierern zählte, war im Bernabéu-Stadion vor 78.000 Zuschauern dem Spiel des „Weißen Balletts“, dem Geschick von Cristiano Ronaldo, dem Einsatz von Modric, Benzema und Marcello geschuldet. Nur einmal tauchte mit Gameiro ein Atlético-Spieler im Strafraum vor Keeper Navas (17.) auf. Er war den Ball schneller wieder los als im lieb war. Die Mannschaft von Diego Simeone war erschreckend chancenlos.

Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel ohnehin längst gelaufen zugunsten der Gastgeber, die von Ronaldos Kopfball-Treffer (10.) zum 1:0 profitiert hatten, ungefährdet spielten, Spielfluss und Richtung bestimmten. Selbst nach Wiederbeginn veränderte sich nichts am Gesamteindruck: Real war besser. Luis, Koke, Godin oder Griezmann konnten keine Trendwende bewirken – also schoss Ronaldo das 2:0 (73.) und das 3:0 (86.).

Reals 146. Derbysieg dank dreier Ronaldo-Tore (103 in der Champions League, 22 im Derby) öffnete den Königlichen die Tür in das Endspiel am 3. Juni in Cardiff. Dann könnte Real Geschichte schreiben mit dem zwölften Triumph, zugleich der ersten Titelverteidigung. Zidane ist bereit, er weiß es. Das wäre eine neue, ganz eigene Geschichte.

Das Rückspiel findet am Mittwoch in einer Woche statt. Der Aufsteiger trifft im Finale entweder auf Juventus Turin oder AS Monaco. (fin)