Chelsea knapp vor Premier-League-Titel

Chelsea ist nur noch einen Sieg vom sechsten Titel in der englischen Fußball-Meisterschaft entfernt. Die Londoner besiegten am Montag den nun als Absteiger feststehenden FC Middlesbrough zuhause mit 3:0 (2:0) und bauten drei Spiele vor Saisonende ihren Vorsprung auf Tottenham Hotspur von Kevin Wimmer auf sieben Punkte aus. Am Freitag könnte man den Titel mit einem Sieg bei West Bromwich fixieren.

Torjäger Diego Costa brachte die drückend überlegenden Gastgeber in der 23. Minute in Führung, als er eine Flanke von Cesc Fabregas aus fünf Metern verwandelte: Es war sein 20. Saisontor. Marcos Alonso erhöhte noch vor der Pause zum beruhigenden 2:0 (34.). Die chancenlosen Gäste ergaben sich schließlich dem Tabellenführer fast kampflos, nach etwas mehr als einer Stunde fiel das 3:0 durch den Serben Nemanja Matic (65.). In der Schlussphase verpasste es Chelsea, bei zahlreichen Großchancen das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten.

(APA)