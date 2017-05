Roma-Legende Totti relativiert Rücktrittsankündigung

Der Rücktritt von Italiens Altstar Francesco Totti im kommenden Sommer ist offenbar doch noch nicht fix. "Ich weiß es nicht", antwortete der 40-jährige Offensivspieler der AS Roma am Mittwoch auf die Frage, ob er am 28. Mai, dem Tag der letzten Serie-A-Runde, sein letztes Profi-Match absolvieren werde.

Vor einer Woche hatte Romas neuer Sportdirektor Monchi gemeint: "Es gibt eine Übereinkunft mit dem Klub, dass das Tottis finales Jahr als Spieler ist. Danach wird er hier eine andere Position einnehmen."

Totti spielt seit 1993 für die Roma. Für die Hauptstädter hat der nie für einen anderen Verein stürmende Kicker in über 600 Pflichtspielen über 300 Tore erzielt. Mit der Roma gewann er 2001 die Meisterschaft, mit Italien 2006 den WM-Titel. Sein im Vorjahr um eine Saison verlängerter Vertrag bei den Gelbroten läuft mit Saisonende aus.

(APA/dpa)