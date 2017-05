Champions League: Real Madrid träumt von der Titelverteidigung

42 Minuten lang hatte Atlético Madrid auf das Wunder hoffen dürfen, doch am Ende jubelte Stadtrivale Real. Den Königlichen genügte die 1:2-Niederlage im Halbfinal-Rückspiel zum Aufstieg: Damit haben sie im Finale gegen Juventus am 3. Juni in Cardiff die Chance, als erstes Team in der Champions League den Titel zu verteidigen.

Real ging mit einem 3:0-Vorsprung in die Partie und Atlético zeigte früh, dass Wille, Einsatz und Mut für die schier unschaffbare Mission da waren. Die Mannschaft von Diego Simeone begann fulminant, ging gewohnt aggressiv zu Werke und überrumpelte Real Madrid geradezu. Bereits früh wurden die Bemühungen belohnt: Saúl Ñíguez setzte sich im Kopfballduell ausgerechnet gegen den sprunggewaltigen Cristiano Ronaldo durch und stellte auf 1:0 (6.).

Als Atlético-Keeper Jan Oblak sich bei einem Kopfball gegen Casemiro mit einer Glanzparade auszeichnete (7.), gingen im Estadio Vicente Calderón die Wogen hoch. Wenig später waren die 54.000 Zuschauer völlig aus dem Häuschen. Raphael Varane foulte im Strafraum Fernando Torres, der den Vorzug gegenüber Kevin Gameiro erhalten hatte. Antoine Griezmann verwertete den Strafstoß mit etwas Glück - Real-Keeper Navas war am mittig geschossenen Ball noch mit der Hand dran (16.).

Entscheidung kurz vor der Pause

Auf beiden Seiten waren Intensität und Emotionen groß, immer wieder wurde Schiedsrichter Cakir von Spielern beider Mannschaft regelrecht belagert, das Resultat: fünf Gelbe Karten (drei davon für Kritik) in den ersten 45 Minuten. Gleichzeitig ließen Präzision und Nachdruck im Atletico-Angriffsspiel nach, kurz vor der Pause setzte es dann den herben Dämpfer. Karim Benzema tänzelte an der Toroutlinie gleich drei Gegenspieler aus und bediente Toni Kroos, dessen Direktabnahme konnte Oblak noch parieren, gegen den Nachschuss von Isco war aber auch er machtlos (42.).

Nach Wiederanpfiff wagte sich Atlético noch einmal nach vorn, die schwindende Hoffnung war den vergleichsweise zaghaften Versuchen jedoch anzumerken. Real verwaltete das Ergebnis routiniert, wussten die Königlichen doch die tickende Uhr auf ihrer Seite. Real-Torhüter Navas sorgte dafür, dass die Schlussphase keine hektische mehr wurde. Der Costaricaner parierte eine Doppelchance von Carrasco und Gameiro (66.). Damit war die Luft bei Atlético endgültig draußen, Real durfte im strömenden Regen vor allem ob des starken Hinspiels den neuerlichen Finaleinzug feiern.

Real jubelt im Regen – APA/AFP/CESAR MANSO

