Kritik von Präsident Infantino: "Fifa-Bashing ist ein Sport geworden"

Nach der Absetzung der beiden Ethikrichter, Hans-Joachim Eckert und Cornel Borbely, die als Entledigung störender Kritiker gesehen wird, steht der Fußball-Weltverband erneut scharf in der Kritik. Für Fifa-Präsident Gianni Infantino ist seine Organisation allerdings nur das Opfer von "Fifa-Bashing" und "Fake News". Vielmehr sprach der Schweizer im Vorfeld des 67. Kongresses in Manama, Bahrain, von einem Neubeginn.

"Nach allem was passiert ist, haben wir die Fifa am Tiefpunkt übernommen und bauen ihre Reputation jetzt neu auf", erklärte Infantino und betonte, es gebe jetzt keinen Platz mehr für Funktionäre, die sich durch "Missbrauch des Fußballs" bereichern würden. Die negativen Schlagzeilen seien nicht gerechtfertigt, da unter seiner Führung Transparenz und Kontrolle groß geschrieben würden. "Es zirkulieren viele alternative Fakten über die Fifa. In manchen Ländern ist Fifa-Bashing der Nationalsport geworden."

Der Nachfolger von Blatter ließ kein gutes Haar am Aufarbeitungsprozess der Skandale vor seinem Amtsantritt. "Viele hoch bezahlte Experten wurden in der Vergangenheit angeheuert, um die Fifa zu reformieren. Und was haben sie getan? Sie haben ein krankes und korruptes System abgesegnet", schimpfte Infantino. Deshalb werde er keine Ratschläge annehmen, "von Personen, die glorreich daran gescheitert sind, den Fußball zu beschützen".

Absetzung wegen Statutenbruch ungültig?

Infantino und Kollegen könnte aber im Fall der Ethikkommission neues Ungemach drohen. Bei der Absetzung con Eckert und Borbely könnte es demnach zu einem Bruch mit den Statuten gekommen sein. Die personelle Liste für die Besetzung der Kommissionen habe nicht wie in Paragraf 27 vorgesehen vier Monate vor der Wahl der Fifa-Generalsekretärin Fatma Samoura vorgelegen, bestätigten interne Quellen.

Dies wird damit begründet, dass es zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichend Personalvorschläge durch die Konföderationen gegeben hätte. Die erwartete Zustimmung des Kongresses könnte nach Ansicht von Experten damit angefochten werden.

(swi/APA/dpa)