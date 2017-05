Bayern gewinnt Torfestival in Leipzig in der Nachspielzeit

Der Schlager zwischen RB Leipzig und Meister Bayern München wurde seinem Namen gerecht. Marcel Sabitzer ließ die 42.558 Zuschauer in der Red Bull Arena früh jubeln, brachte den Aufsteiger per Kopf in Führung (2.). Die Leipziger bestätigten ihre Rolle als erster Verfolger, brachten die wacklige Bayern-Abwehr mit Tempovorstößen immer wieder in Bedrängnis. Das Tor aber fiel auf der anderen Seite, Lewandowski verwertete einen Handelfmeter zum 1:1 (17.). Wenig später gab es nach Foul von Martinez Strafstoß auf der anderen Seite – Werner verwandelte (29.).

Auch nach der Pause ging es munter weiter, Poulsen bescherte Bayern erstmals in dieser Saison mehr als zwei Gegentore (47.). Thiago brachte den Meister heran (60.), doch Werner stellte den Zwei-Tore-Vorsprung prompt wieder her (65.). Nach einem Freistoß traf Robben die Latte, den Abpraller verwandelte Lewandowski zum 3:4. In der Nachspielzeit zirkelte Alaba einen Freistoß zum Ausgleich ins Eck, kurz darauf krönte Robben ein verrücktes Spitzenspiel mit seinem Treffer zum 5:4-Endstand.

(red/APA)