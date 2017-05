FIFA setzt Videotechnik Hawk Eye bei drei Turnieren ein

Der Fußball-Weltverband FIFA testet die Videotechnik Hawk Eye zur Unterstützung der Schiedsrichter bei drei internationalen Turnieren in den kommenden Monaten. Es handelt sich um die U20-Weltmeisterschaft in Südkorea (20. Mai bis 11. Juni), den Confederations Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli) sowie die FIFA-Club-WM (6. bis 16. Dezember). Das teilte die FIFA am Freitag mit.

Die Technologie soll laut Aussendung nur "bei klaren Irrtümern in spielentscheidenden Situationen" wie Toren, Elfmetern oder Roten Karten zum Einsatz kommen. Dafür soll ein weiterer Offizieller zuständig sein, der sogenannte Video Assistant Referee (VAR).

Das Projekt befindet sich derzeit in einer zweijährigen Testphase. Spätestens 2019 muss das für das Regelwerk zuständige International Football Association Board (IFAB) eine Entscheidung über den weiteren Einsatz treffen.