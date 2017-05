ÖFB-Kader für Irland-Spiel mit Debütanten

Österreichs Fußball-Teamchef Marcel Koller hat am Dienstag für das WM-Qualifikationsspiel am 11. Juni (18.00 Uhr) in Dublin gegen Irland zwei Neulinge nominiert. Salzburg-Mittelfeldspieler Konrad Laimer und Augsburg-Verteidiger Kevin Danso wurden vom Schweizer erstmals berücksichtigt. Auch Mattersburg-Tormann Markus Kuster, der zuletzt im März nachnominiert worden war, ist wieder dabei.

Der Kader gegen Irland steht! pic.twitter.com/RQnY6qob9N — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 23. Mai 2017

(APA)