Manchester United siegt gegen Ajax Amsterdam

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United bezwang am Mittwoch im Endspiel in Solna den niederländischen Spitzenclub Ajax Amsterdam mit 2:0 (1:0). Für die "Red Devils" ist es der erste Europacup-Titel seit neun Jahren. 2008 hatte United die Champions League gewonnen, in der das Team nun auch in der kommenden Saison vertreten sein wird.

Paul Pogba brachte den Premier-League-Sechsten in der 18. Minute mit einem abgefälschten Schuss in Führung, kurz nach Wiederbeginn stellte der Armenier Henrich Mchitarjan akrobatisch mit dem Rücken zum Tor auf 2:0. Ajax fand gegen die kompakte Abwehr der Engländer kein Mittel, auch die Schlussoffensive brachte nichts ein. Manchesters Trainer-Star Jose Mourinho hat damit nun alle vier der Europacup-Endspiele gewonnen, in die er einen seiner Clubs geführt hat.

(APA)